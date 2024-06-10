الأركان المشتركة الكورية الجنوبية: جيشنا لديه القدرة على الرد على أي استفزاز كوري شمالي

قال المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية "لي سونغ-جون"، إن الجيش الكوري الجنوبي لديه القدرة على الرد بشكل كبير على أي استفزاز كوري شمالي، مؤكدا أن الجيش لم يرصد أي نشاط عسكري غير عادي لكوريا الشمالية بعد البث الدعائي الذي استمر حوالي ساعتين من الساعة الخامسة بعد ظهر أمس /الأحد/.

ونقلت الوكالة الكورية الجنوبية "يونهاب" عن الهيئة قولها - "إن إعادة البث الدعائي مرة أخرى سيعتمد على تصرفات كوريا الشمالية"، مضيفا أنه بالنظر إلى الوضع الاستراتيجي والعملياتي، سيجري البث الدعائي عبر مكبرات الصوت بمرونة.

وكانت هذه المرة الأولى التي يستأنف فيها الجيش الكوري الجنوبي البث الدعائي عبر مكبرات الصوت منذ توقفه بموجب إعلان مشترك بين الكوريتين في عام 2018.