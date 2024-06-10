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الإثنين 10 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

استعدادات أمنية مكثفة لتأمين امتحانات الثانوية العامة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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أنهت وزارة الداخلية إستعداداتها الأمنية اللازمة لتنفيذ خطة تأمين امتحانات الثانوية العامة وفق أعلى المعايير والإختيار الجيد للعناصر الشرطية المشاركة مع رفع درجة الإستعداد ، من خلال تكثيف الإنتشار الأمنى بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها مع الدفع بقوات التدخل السريع مدعومةً بعناصر من الشرطة النسائية للتعامل الفورى مع كافة المواقف الطارئة.. وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين عملية نقل أوراق الإمتحانات إلى مقر اللجان.. وتعيين تمركزات أمنية ثابتة لملاحظة الحالة الأمنية.  
  
 كما تمتد خطة التأمين إلى تجهيز أقوال أمنية وخدمات مرورية مجهزة بأحدث الوسائل والتقنيات اللوجيستية الحديثة لملاحظة الحركة المرورية لتوفير مناخ ملائم وتسهيل وصول الطلاب إلى مقار اللجان.
  وفى هذا الإطار قامت القيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بمختلف المديريات على مستوى الجمهورية بمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية بكل دقة والمرور الميدانى على القوات المشاركة  للإطلاع على مدى جاهزيتها ، والتشديد على مراعاة تقديم كافة أوجه العون والمساعدة للطلاب والتعامل الفورى مع أى شكاوى تواجههم. 
 هذا وتؤكد وزارة الداخلية على إستنفار كافة الطاقات وإلتزام رجال الشرطة بآداء كافة المهام الموكلة إليهم للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب.

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وزارة الداخلية رجال الشرطة امتحانات الثانوية العامة