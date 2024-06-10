مصر تتوج بفضية السيدات ببطولة العالم للخماسي الحديث بالصين

توج هايدي مرسي واميرة قنديل ثنائي منتخب الخماسي الحديث بفضية منافسات تتابع السيدات في بطولة العالم المؤهلة لأولمبياد باريس ٢٠٢٤، المقامة حاليًا في الصين خلال الفترة من ٧ وحتى ١٧ يونيو الجاري، بمشاركة عدد كبير من اللاعبين المصنفين من مختلف الدول.

وحقق ثنائي مصر الميدالية الفضية برصيد ١٢٨٢ نقطة بينما حقق ثنائي كوريا سانو كيم سيونج مين بالذهبية برصيد ١٣٢١ نقطة وحقق ثنائي جواتيمالا صوفيا هرنانديز وصوفيا كابريرا الميدالية البرونزية برصيد ١٢٧١ نقطة .

وتنطلق منافسات تتابع الرجال فى تمام الساعة ١١ ويمثل منتخب مصر الزوجي اسلام حامد واحمد اشرف .

وتشارك البعثة المصرية في البطولة ببعثة مكونه من ١٩ فردا تضم كل من عوض سامي عضو مجلس إدارة الاتحاد، بينما يضم الجهاز الفني كلًا من: “رؤوف حسام وعبد الرحمن عيسى مديرين فنيين، ياسر حفني المستشار الفني ومدير الرياضة ، واحمد سلامه مساعد المدير الفني ، محمد الصباحي واحمد الصغير ومؤمن سيد ومحمد العسال ومحمد غيث وعبد الرحمن عادل المديرين الفنيين للسلاح، وياسر عصر مدير فني الفروسية، هشام سليمان مدير فني للجري، إبراهيم سكر مدير فني للرماية، وعلي الوكيل مدير فني السباحة واحمد أبو اليزيد مدرب سباحة ، يوسف حسن ومحسن حسني أخصائيين العلاج الطبيعي ، محمد خاطر اخصائي المكملات الغذائية ، ومصطفي صدقي للعلاج الطبيعي واصابات الملاعب والتأهيل ، وجاويد خاور محلل الآداء وإسلام عبد الحليم اداري.

١٠ لاعبين ولاعبات هم كل من احمد الجندي ومحمد الجندي ومهند شعبان ومعتز وائل وإسلام حامد واحمد اشرف واللاعبات هايدي عادل وسلمي أيمن وأميرة قنديل وملك خالد.