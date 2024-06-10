دمياط تحصد ميداليتين فضية وبرونزية في بطولة أفريقيا لكمال الأجسام

انتهت بطولة أفريقيا لكمال الأجسام واللياقة البدنية والتي استضافتها صالة اتحاد الشرطة الرياضي فى الفترة من 6 يونيو الجاري وحتى 9 يونيو حيث حصدت محافظة دمياط على ميدالية فضية وميدالية برونزية حيث حصل لاعب مصر شادى الإمام ثانى أفريقيا والميدالية الفضية كلاسيك فيزيك كبار طول 171 ، وثالث افريقيا وبرونزية الماسترز 40سنه كمال اجسام تحت 80ك .

وشاركت الوفود والبعثات فى البطولة وهى أكثر من 13 دولة إفريقية هى : مصر، ليبيا، المغرب، الجزائر، السودان، أنجولا، إثيوبيا، نيجيريا، جيبوتي، سواتيني، الكاميرون، ناميبيا، غينيا.

تجدر الاشارة إلى أن رفائيل سانتونجا رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية وصل إلى القاهرة لمتابعة الحدث الإفريقي .

وكانت فئات كمال الأجسام المشاركة، الفيزيك، والكلاسيكي للناشئين تحت 23 سنة، ثم الكلاسيك فيك للرجال، ثم كمال الأجسام للسادة الذين تزيد أعمارهم على 40 عامًا وأكثر من 50 عامًا وأكثر من 60 عامًا.وأخيراً كمال الأجسام للرجال، واللياقة البدنية للرجال، واللياقة البدنية الرجالية .

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وعناية دكتورة منال عوض محافظ دمياط

وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية.

اعلن الدكتور وليد الشاذلي وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط انه تم استئناف أنشطة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي لرياضة تنس الطاولة " براعم " بدمياط الجديدة حيث تحرص وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للأداء الرياضى " الإدارة العامة للموهبة الرياضية" بالتعاون مع الإدارة المركزية للطب الرياضي بوزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بدمياط للاهتمام بجميع جوانب لاعبي تنس الطاولة براعم بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي .

كما تم استئناف أنشطة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي لرياضة المصارعة ناشئين بالساحة الشعبية