غدا.. قطع المياه عن مدينة الباجور وبعض القرى التابعة لها

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن قطع المياه غداً الثلاثاء 11-6-2024م عن مدينة الباجور وبعض القرى التابعه لمركز الباجور ( شبرا زنجى- كوم الضبع - اسريجه - كفر سنجلف الجديد - قلتى الكبرى - اسطنها الجديده) من الساعة العاشرة صباحا وحتي الساعة الثانية ظهراً من نفس اليوم لعمل غسيل استثنائى للشبكات.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولى الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لإستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.