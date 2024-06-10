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الإثنين 10 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

غدا.. قطع المياه عن مدينة الباجور وبعض القرى التابعة لها

ارشيفية
ارشيفية
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن قطع المياه غداً الثلاثاء  11-6-2024م  عن مدينة الباجور وبعض القرى التابعه لمركز الباجور ( شبرا زنجى- كوم الضبع -  اسريجه - كفر سنجلف الجديد - قلتى الكبرى - اسطنها الجديده) من الساعة العاشرة صباحا وحتي الساعة الثانية ظهراً من نفس اليوم لعمل غسيل استثنائى  للشبكات.
وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولى الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لإستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.

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