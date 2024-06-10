الثانوية العامة 2024.. انطلاق امتحان التربية الوطنية

انطلق منذ قليل امتحان مادة التربية الوطنية ضمن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لطلاب الثانوية العامة 2024 "دور أول"، بالفترة الثانية ولمدة ساعة ونصف الساعة.

وأدى الطلاب امتحان مادة التربية الدينية ضمن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع بالفترة الأولى.

وامتحانات الثانوية العامة بنظام الأسئلة الموضوعية اختيار من متعدد، وعدد الأسئلة المواد غير المضافة للمجموع 25 سؤالا، بإجمالي درجات 25 درجة.

ويصل عدد طلاب الثانوية العامة 2024، هذا العام 745086 طالبًا.

ويصل عدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية (11) لجنة، ويبلغ عدد لجان الإدارة على مستوى الجمهورية (4) لجان، وعدد لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية (1981) لجنة، وعدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية (7) لجان، كما يبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية (84) مركزًا، وعدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان داخل السجون على مستوى الجمهورية (81) طالبًا، ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان من مستشفي 57357 ومعاهد الأورام على مستوى الجمهورية (38) طالبًا، وعدد الطلاب المكفوفين المتقدمين لأداء الامتحان (255) طالبًا، ويبلغ عدد طلاب الدمج التعليمي المتقدمين لأداء الامتحان (3306) طالبًا، ويبلغ عدد طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا المتقدمين لأداء الامتحان (1646) طالبًا.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (علوم) لهذا العام يبلغ ٤٣٤ ألف و٥٧٤ طالب وطالبة، أما شعبة (الرياضيات) ١٠٢ ألف و٨٢٧ طالب وطالبة، وشعبة (الأدبى) عددهم ٢٠٧ ألف و٦٨٥ طالب وطالبة.