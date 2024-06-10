طقس اليوم حار نهارا ومعتدل ليلا علي أغلب الأنحاء.. والعظمي بالقاهرة 36

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس حيث يسود اليوم الاثنين طقس حار نهارًا علي القاهرة الكبرى والوجة البحرى و السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد وطقس معتدل ليلا وفي الصباح الباكر علي اغلب الانحاء ومائل للحرارة علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

نشاط رياح

كما يشهد اليوم الأثنين نشاط رياح علي مناطق من وجنوب سيناء و جنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم الاثنين

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الاثنين، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 للعظمى والصغرى 23 درجة، وعلى السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 22 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 39 للعظمى والصغرى 29 وعلى شمال الصعيد 38 للعظمي والصغرى 24 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 41 للعظمي والصغري 28 درجة .