محافظ المنوفية يستقبل رئيس الجامعة لتقديم التهنئة بالعيد القومي

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه الأستاذ الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية ، وذلك في إطار تقديم التهنئة بمناسبة العيد القومي لمحافظة المنوفية الـ 118 والذى يوافق 13 يونيو من كل عام بذكرى حادثة دنشواى والتي تعد مثالاً للعزة والكرامة لتضحيات وبطولات أهالي المنوفية ضد الاحتلال الإنجليزي .

و رحب محافظ المنوفية برئيس جامعة المنوفية العريقة، مقدماً الشكر والتقدير له على هذه الزيارة الكريمة ومشاركته احتفالات المحافظة بعيدها السنوي وحرصه الدائم والمستمر على مد جسور أواصر التعاون المشترك لتحقيق تنمية مستدامة على كافة المستويات لخدمة أبناء شعب المحافظة.

من جانبه قدم رئيس جامعة المنوفية التهنئة للمحافظ وكافة الأجهزة التنفيذية وجموع أبناء شعب المحافظة بتلك المناسبة ، مثمناً جهود محافظ المنوفية في إحداث التنمية الشاملة وتحقيق إنجازات ملموسة وتطوير شامل في كافة المجالات المتنوعة وتوفير حياة أفضل للمواطنين وفق خطط ممنهجة تماشياً مع أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة والتي ترتكز في مقامها الأول على بناء الإنسان المصري في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي.