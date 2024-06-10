الثانوية العامة 2024.. مدير تعليم المنوفية يتابع الامتحانات من غرفة العمليات الرئيسية

تابع محمود الفولي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، سير امتحانات الدور الأول للثانوية العامة للعام الدراسي 2023 / 2024 م ، من داخل غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية، في وجود كامل أعضاء الغرفة.

ويؤدي اليوم طلاب الثانوية العامة الذين لهم الحق في دخول الامتحان والبالغ 36.721 طالب وطالبة، موزعين على 104 لجان امتحانية، بعدد طلاب الشعبة العلمية علوم 23,285 ألف طالب وطالبة، وعدد طلاب الشعبة العلمية رياضيات 5,960 ألف طالب وطالبة، وعدد طلاب الشعبة الأدبية 7,486 ألف طالب وطالبة، أما عدد طلاب المنازل 3,528 ألف طالب وطالبة، امتحان المواد التي لا تضاف للمجموع ، التربية الدينية (فترة أولي )، والتربية الوطنية ( فترة ثانية).

وأضاف " الفولي " أنه تم التنبيه على جميع الطلاب بالحضور قبل بداية الامتحان بوقت مناسب للتأكد من عدم حمل أية أجهزة إلكترونية أو محمول أو سماعات إلكترونية، كما تم التنبيه على جميع رؤساء اللجان بتوفير الأجواء المناسبة لأداء الطلاب، وعدم السماح بدخول المحمول للطلاب وجميع العاملين المنتدبين باللجان ماعدا رؤساء اللجان فقط والحفاظ على أمن وسرية اللجان خلال سير الامتحان، مؤكداً على أنه تم التنسيق مع مديريات الصحة، والأمن، والتأمين الصحي، والتموين، ومرفق الإسعاف، والمراكز والأحياء.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أطلقت اليوم الاثنين 10 يونيو 2024، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024، بامتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وأوضحت الوزارة أن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع ستستمر حتى يوم الأربعاء 12 يونيو، بينما تبدأ امتحانات المواد الأساسية في 22 يونيو عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وتستمر حتى 20 يوليو 2024.

وأكدت الوزارة على عدة نقاط من بينها تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 في الساعة التاسعة صباحاً، ويُسمح للطالب بالتأخير عن موعد بدء الامتحان 15 دقيقة فقط، مع إمكانية تقديم عذر مقبول لرئيس اللجنة، وتبلغ مدة امتحان المواد غير المضافة للمجموع ساعة ونصف، بينما تبلغ مدة امتحان المواد الأساسية 3 ساعات أو ساعتين فقط حسب المادة.

جدول امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2024



المواد غير المضافة للمجموع:

10 يونيو: التربية الدينية والتربية الوطنية.

12 يونيو: الاقتصاد والإحصاء.

المواد الدراسية الأساسية:

22 يونيو: اللغة العربية.

25 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية.

29 يونيو: الفيزياء (علمي) / التاريخ (أدبي).

2 يوليو: اللغة الأجنبية الأولى.

6 يوليو: الكيمياء، الجغرافيا.

10 يوليو: الجيولوجيا والعلوم البيئية (علمي علوم) / الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة) / علم النفس والاجتماع (أدبي).

13 يوليو: التفاضل والتكامل (علمي رياضة).

17 يوليو: الأحياء (علمي علوم) / الاستاتيكا (علمي رياضة) / الفلسفة والمنطق (أدبي).

20 يوليو: الديناميكا (علمي رياضة).

ويمكن لطلاب الشهادة الثانوية العامة 2024 الاطلاع على جدول الامتحانات على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم.

جدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2024 قد بلغ 745 ألف طالب وطالبة، موزعين على 1981 لجنة سير في جميع أنحاء الجمهورية.

وتتمنى البوابة نيوز، لجميع طلاب الثانوية العامة 2024 التوفيق والنجاح في امتحاناتهم.