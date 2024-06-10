كيلو الضاني بـ190 جنيه.. تعرف على أسعار الأضاحي 2024 بمحافظة بني سويف

مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، يزداد اهتمام المواطنين بأسعار الأضاحي، خاصة في محافظة بني سويف، التي تشتهر بتربية المواشي وتجارتها، ويتساءل الكثيرون عن أسعار الأضاحي في بني سويف لعام 2024، هل سترتفع أم ستظل في متناول الجميع؟.

وحرصت “البوابة نيوز”، علي أن تستعرض لكم أسعار الأضاحي في بني سويف 2024، حيث شهدت أسواق المواشي بمحافظة بني سويف تراجعا نسبيا في الأسعار، تزامنا مع قرب عيد الأضحى المبارك الذي تفصلنا عنه أيام قليلة، حيث يتزايد الإقبال على الأسواق في هذه الأيام لشراء الأضاحي من الأبقار والجاموس والعجول والخراف والماعز.

وأوضح فيصل بدران، تاجر مواشي بمحافظة بني سويف، أن أسعار المواشي تراجع نسبيا مقارنة بالفترة الماضية، قبل عيد الأضحى المبارك خلال الأيام الماضية .

وأشار التاجر لـ«البوابة نيوز» إلى أن هناك إقبالا من المواطنين على أسواق المواشي في أسواق المحافظة، حيث يتراوح كيلو اللحم من العجول ما بين 170 جنيها إلى 175 جنيها للكيلو القائم "الحي" والأبقار الإناث ما بين 165 إلى 170 جنيها للكيلو القائم، وسعر الكيلو الجاموسي القائم ما بين 145 جنيها إلى 150 جنيها للكيلو.

وأوضح أشرف العنتيل "تاجر" أن سوق الخرفان والماعز شهد أيضا إقبالا من المواطنين على الشراء خلال هذه الأيام، حيث وصل سعر كيلو اللحم الحي في الضأن 190 جنيها، بينما وصل سعر كيلو اللحم الحي من الماعز 230 جنيها .

ومن جانبه أكد محمد الحاجرى مدير المركز الإعلامي بالغرفة التجارية ببني سويف أن الغرفة التجارية بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية وجميع الجهات المعنية قد قاموا بأتم الاستعدادات لعيد الأضحي المبارك .

الغرفة التجارية ببني سويف: لا توجد أي أزمة في توفير اللحوم

موضحا أنه لا توجد أي أزمة في توفير اللحوم حتى الآن والكميات الموجودة بالسوق كافية لتغطية ما بعد العيد،مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع محلات الجزارة بالمحافظة لبيع اللحوم الطازجة بسعر 300 جنيه سعر الكيلو، وسيتم مد الأمر إلي ما بعد العيد وهذا بعد انخفاض سعر العلف ليستقر السوق فى الوقت الحالى .

وأشاد الحاجرى بدور رئيس الغرفة التجارية المستشار حسن جعفر الذى لا يدخر جهداً من أجل خدمة المواطن بإقامة معارض السلع الغذائية والتى نالت استحسان الجميع وأن الدولة لا تدخر جهدًا من أجل ضمان ثبات الأسعار وخدمة المواطنين، كما حدث بمعارض الغرفة التجارية أهلاً رمضان وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين وخلق سوق موازي للقضاء على جشع بعض التجار .