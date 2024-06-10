البرلمان الأوروبي: نسبة المشاركة في الانتخابات تسجل نحو51%

أعلن البرلمان الأوروبي أن نحو 51% من الأوروبيين في سن التصويت شاركوا في الانتخابات الأوروبية التي انتهت أمس /الأحد/.

وذكرت قناة "آر تي بي إف" الإخبارية البلجيكية اليوم /ال0اثنين/ أن نسبة المشاركة هذه، في حال تأكيدها، ستسجل ارتفاعا طفيفا مقارنة بالانتخابات السابقة عام 2019، عندما صوت 6ر50% من الأوروبيين ويمثل هذا زيادة قدرها ثمان نقاط مئوية مقارنة بعام 2014 والزيادة الأولى منذ 40 عاما.

وأضافت القناة أن الانتخابات الأوروبية، التي شهدت صعود اليمين المتطرف في عدة دول، أحدثت "زلزالا سياسيا" في فرنسا امس دون الإخلال بالتوازنات الرئيسية في بروكسل، مشيرة إلى أن التقديرات الأولى أكدت تقدم الأحزاب اليمينية القومية والراديكالية.

وأفادت القناة بأن هذه الانتخابات، التي تم فيها استدعاء أكثر من 360 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع لترشيح 720 عضوا في البرلمان الأوروبي، جرت منذ /الخميس/ الماضي في مناخ مثقل بالوضع الاقتصادي القاتم والحرب في أوكرانيا.

