أوكرانيا: الجيش الروسي يحتفظ بأربع حاملات صواريخ "كروز" في البحر الأسود وبحر آزوف

أعلنت القوات البحرية التابعة للجيش الأوكراني، أن الجيش الروسي يحتفظ الآن بأربع حاملات صواريخ "كروز" في البحر الأسود وبحر آزوف.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية عن القوات البحرية قولها - في بيان اليوم الاثنين - "إن الجيش الروسي يحتفظ اعتبارا من الساعة 06:00 بالتوقيت المحلي لصباح اليوم بحاملة صواريخ كروز روسية من طراز "كاليبر" في البحر الأسود، بإمكانها إطلاق إجمالي يصل إلى أربعة صواريخ".

وأضاف البيان أن هناك 8 سفن حربية معادية في بحر آزوف، 3 منها حاملات طائرات من طراز "كاليبر"، مزودة بوابل إجمالي يصل إلى 24 صاروخا.. مشيرا إلى أن روسيا تمتلك في البحر المتوسط سفينتين حربيتين مجهزتين بصواريخ كاليبر، بمجموع يصل إلى 12 صاروخا.

وفي إقليم خيرسون الأوكراني، أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في الإقليم أولكسندر بروكودين أن الجيش الروسي هاجم 12 منطقة في خيرسون خلال ال(24) ساعة الماضية؛ ما أسفر عن إصابة شخصين.

وقال بروكودين - في بيان صحفي أوردته (يوكرين فورم) اليوم - إن 12 منطقة في خيرسون تعرضت لنيران روسية وغارات جوية، فيما أصيب شخصان ولحقت أضرار بمنزلين خاصين.

وكانت الوكالة الأوكرانية قد أفادت في وقت سابق بأن الجيش الروسي أسقط متفجرات من طائرة بدون طيار على سيارة إسعاف؛ ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص.