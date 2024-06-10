ads
الإثنين 10 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الإحصاء: ارتفاع أسعار المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 12.2% خلال عام

جهاز الإحصاء
جهاز الإحصاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الإثنين عن معدل التضـخم  السنوي لشهر مايو 2024 مقارنة بشهر مايو 2023 حيث سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (28.9%) وتأتى التغييرات نتيجة لارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (15.3%)، ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (26.6%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (20.9%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (38.6%)، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (18.9%)، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (57.3%)، ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (31.9%)، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (31.2%)، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (41.4%) .

واضاف الجهاز انه سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (83.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (83.5%).
و سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (26.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (58.3%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (27.4%)، مجموعة الاحذية بنسبة (20.1%) .
كما سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (12.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (8.6%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (19.6%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (19.3%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (16.6%).
 ولفت الجهاز إلي أنه سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (30.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (27.1%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (28.1%) .
 

الاحصاء معدل التضخم السنوي مايو 2024