الإحصاء: ارتفاع أسعار المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 12.2% خلال عام

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الإثنين عن معدل التضـخم السنوي لشهر مايو 2024 مقارنة بشهر مايو 2023 حيث سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (28.9%) وتأتى التغييرات نتيجة لارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (15.3%)، ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (26.6%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (20.9%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (38.6%)، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (18.9%)، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (57.3%)، ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (31.9%)، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (31.2%)، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (41.4%) .

واضاف الجهاز انه سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (83.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (83.5%).

و سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (26.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (58.3%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (27.4%)، مجموعة الاحذية بنسبة (20.1%) .

كما سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (12.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (8.6%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (19.6%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (19.3%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (16.6%).

ولفت الجهاز إلي أنه سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (30.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (27.1%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (28.1%) .

