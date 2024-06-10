بالفيديو.. لقطات جوية لفيضانات في جنوب النمسا

عرضت فضائية "يورو نيوز عربي" مقطع فيديو، لمشاهد جوية للفيضانات التي حدثت بسبب هطول الأمطار الغزيرة على بلدة دويتشفيستريتز الواقعة في جنوب غرب النمسا.

ويظهر الفيديو، غرق القرى من تسبب الفيضانات بجرف المركبات كما ألحقت أضرارا بالمنازل واقتصرت حركة الموصلات على القوارب فقط، فيما كان يصعد الأشخاص على السيارات بحثا عن الأمان بعدما قذفتهم المياه بين المنازل.

وقال متحدث باسم البلدية إن بعض السائقين علقوا في سياراتهم وتم إنقاذهم، فيما أوضح متحدث باسم الشرطة، أن العديد من الأشجار وقعت على الطرق بسبب الرياح، ولا تزال عدة طرق مغلقة.

وحثت السلطات السكان على البقاء في منازلهم بسبب ظروف الطقس القاسية.