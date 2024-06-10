الإحصاء: ارتفاع أسعار الملابس الجاهزة والأحذية بنسبة 1.7% خلال شهر مايو الماضي

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، عن معدل التضخم الشهري لشهر مايو 2024 مقارنة بشهر أبريل 2024، حيث سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (0.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (0.3%).

وأوضح الجهاز أنه سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (1.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (1.7%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.7%)، مجموعة الأحذية بنسبة (1.7%) .

وسجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (0.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.8%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.6%).

وأشار الجهاز إلى أنه سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (1.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (0.2%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.2%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (0.5%)،

وسجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (0.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.7%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.6%).

كما سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (0.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (1.1%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.3%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (1.2%).

وسجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (4.5%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (1.9%) .

ونوه الجهاز انه سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (10.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (1.0%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (0.1%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (34.1%).

كما سجل قسم المطاعم والفنادق انخفاضاً قدره (-0.5%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (-0.5%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (-0.7%).

وسجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (0.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.4%).