بالفيديو|تبدأ بعد ساعات.. الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الاثنين يشهد انخفاضا في قيم درجات الحرارة، حيث أنه حدث انكسار بالأمس في حدة الموجة شديدة الحرارة التي أثرت على البلاد الأسبوع الماضي.

وأضافت"منار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أنه من المتوقع أن يكون الانكسار في الموجة الحارة بحوالي من 3 إلى 5 درجات، موضحة أنه نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا فأنه يعمل بشكل كبير على وجود سحب منخفضة ومتوسطة تحجب جزء كبير من أشعة الشمس ما يساعد على انخفاض قيم درجات الحرارة خلال فترات النهار.

وتابع، أن أن مصادر الكتل الهوائية تختلف، فالبلاد تتأثر بكتل هوائية شمالية مقبلة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، موضحة أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم متوقع أن تكون بين الـ35 و36 في فترة النهار، وأن هذا يعتبر في المعدلات الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام، فضلًا عن أن درجات الحرارة في الصعيد ستظل مرتفعة، لأن درجة الحرارة تتجاوز الـ42 درجة.

وأردفت، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن نسبة الرطوبة في فترة الليل ترتفع، وتتجاوز نسبة الـ85 في المناطق الساحلية، وفي القاهرة تصل لـ80، فالبلاد خلال هذه الفترة تتأثر بحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وحذرت "منار" من موجة جديدة شديدة الحرارة تبدأ بعد ساعات وتحديدًا من غدٍ الثلاثاء، معلقة: "البلاد من الغد تتأثر بمرتفع جوي، وأن ذروة هذه الحرارة ستكون يومي الجمعة والسبت، ولذلك على الجميع توخي الحذر، وأن درجة الحرارة ستتجاوز الـ42 درجة في الظل".