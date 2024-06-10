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الإثنين 10 يونيو 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الثانوية العامة 2024| أهالي الطلاب بالإسكندرية ينتظرون أبناءهم أمام اللجان للاطمئنان عليهم

انتظار الأهالي أمام
انتظار الأهالي أمام اللجان
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يؤدي طلاب الثانوية العامة 2024، بمحافظة الإسكندرية، اليوم الإثنين أولى اختباراتهم لأخر العام لمادتي الدين والتربية الوطنية، وسط حالة من القلق والتوتر يعيشها أهالي الطلاب في انتظار خروجهم من لجان الامتحان، للاطمئنان على الامتحان، على الرغم من أنهم مواد الدرجات الخاصة بهم غير مضافين للمجموع.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اطلقت اليوم الاثنين 10 يونيو 2024، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024، بامتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.
وأوضحت الوزارة أن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع ستستمر حتى يوم الأربعاء 12 يونيو، بينما تبدأ امتحانات المواد الأساسية في 22 يونيو عقب أنتهاء إجازة عيد الأضحي المبارك، وتستمر حتى 20 يوليو 2024.

وأكدت الوزارة على عدة نقاط من بينها تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 في الساعة التاسعة صباحاً، ويُسمح للطالب بالتأخير عن موعد بدء الامتحان 15 دقيقة فقط، مع إمكانية تقديم عذر مقبول لرئيس اللجنة، وتبلغ مدة امتحان المواد غير المضافة للمجموع ساعة ونصف، بينما تبلغ مدة امتحان المواد الأساسية 3 ساعات أو ساعتين فقط حسب المادة.

جدول امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2024
 

المواد غير المضافة للمجموع:
10 يونيو: التربية الدينية والتربية الوطنية.
12 يونيو: الاقتصاد والإحصاء.
المواد الدراسية الأساسية:
22 يونيو: اللغة العربية.
25 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية.
29 يونيو: الفيزياء (علمي) / التاريخ (أدبي).
2 يوليو: اللغة الأجنبية الأولى.
6 يوليو: الكيمياء، الجغرافيا.
10 يوليو: الجيولوجيا والعلوم البيئية (علمي علوم) / الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة) / علم النفس والاجتماع (أدبي).
13 يوليو: التفاضل والتكامل (علمي رياضة).
17 يوليو: الأحياء (علمي علوم) / الاستاتيكا (علمي رياضة) / الفلسفة والمنطق (أدبي).
20 يوليو: الديناميكا (علمي رياضة).

ويمكن لطلاب الشهادة الثانوية العامة 2024 الاطلاع على جدول الامتحانات على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم.
جدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2024 قد بلغ 745 ألف طالب وطالبة، موزعين على 1981 لجنة سير في جميع أنحاء الجمهورية.
وتتمنى البوابة نيوز، لجميع طلاب الثانوية العامة 2024 التوفيق والنجاح في امتحاناتهم.

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