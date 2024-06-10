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الإثنين 10 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الإحصاء: انخفاض معدل التضخم الشهري 0.8% لشهر مايو

جهاز الإحصاء
جهاز الإحصاء
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كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، عن انه بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (221.8) نقطة لشهر مايو 2024، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره (-0.8%) عن شهر ابريل 2024.

واوضح الجهاز انه ترجع أهم أسباب هذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-2.5%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة  (-4.6%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-0.7%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-3.9%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (-3.0%)، مجموعة الخضروات بنسبة (-8.7%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (-0.6%)، مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (-1.7%)، مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (0.2%).

هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (12.4%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.8%)، مجموعة الاقمشة بنسبة (1.7%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.7%)، مجموعة الاحذية بنسبة (1.7%)، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.8%)، مجموعة الدخان بنسبة (0.3%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.6%).
كما سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (27.4%) لشهر مايو 2024 مقابل (33.7%) لنفس الشهـر من العام السابق.
 واشار الجهاز الي معدل التضخم الشهــرى لشهــر مايو 2024 مقارنة بشهـر ابريل 2024، حيث سجل قسم الطعام والمشروبات انخفاضاً قدره (-3.1%) وتأتى التغييرات نتيجة: انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة(-2.5%)، انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-4.6%)، انخفاض أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-0.7%)، انخفاض أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-3.9%)، انخفاض أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (-3.0%)، انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة  (-8.7%)، انخفاض أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (-0.6%)، انخفاض أسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (-1.7%)، 
وبالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (12.4%)، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.8%) ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (4.4%).

الاحصاء انخفاض معدل التضخم