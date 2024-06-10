الرئيس الروسي يستعد لزيارة كوريا الشمالية وفيتنام

يستعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة كوريا الشمالية وفيتنام خلال شهر يونيو الجاري، بحسب السفير الروسي لدى كوريا الشمالية ألكسندر ماتسيجورا.

ونقلت صحيفة فيدوموستي الروسية اليومية، الاثنين، عن السفير الروسي قوله، إن هناك زيارة مقررة لبوتين إلى بيونجيانج ويجري الآن "التحضير لها بنشاط"، وسط توقعات بأن تجري الزيارة قبل زيارة مقررة إلى فيتنام.

وإذا تحققت زيارة بوتين إلى كوريا الشمالية، فسيكون ذلك بمثابة رد لزيارة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون إلى الشرق الأقصى الروسي في سبتمبر من العام 2023، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وتكون هذه أول زيارة يقوم بها الرئيس الروسي إلى كوريا الشمالية منذ 24 عاماً، إذ كانت آخر زيارة له إلى كوريا الشمالية في يوليو 2000، عندما كان والد كيم جونج أون الراحل، كيم جونج إيل، في السلطة.

وتعمل كوريا الشمالية وروسيا بشكل متزايد على تعزيز العلاقات العسكرية وتوسيع نطاق التعاون منذ قمة الزعيمين.