غدا.. "مملكة الحيوان" ورشة عمل للأطفال بمكتبة مصر الجديدة

تنظم مكتبة مصر الجديدة للطفل فى الثانية عشر من ظهر غد الثلاثاء، بمصر الجديدة ، ورشة عمل للأطفال بعنوان "مملكة الحيوان " ، تهدف إلى توعية الأطفال بأهمية الحيوان فى حياتنا وقيمته الكبيرة فى الحفاظ على التوازن البيئي فى الطبيعة ، كما يتعرف الأطفال على تصنيف المملكة الحيوانية، وكيف تعيش فى بيئتها الطبيعة .

واكد الدكتور نبيل حلمي رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، انه وبطريقة التعليم الابداعي النشط يتعرف الأطفال على الطريقة الصحيحة فى التعامل مع الحيوانات والتفاعل مع مشاعرها ، كما يتم التصوير معها لخلق جو من الألفة بين الاطفال والحيوانات.

يقدم الورشة فريق علماء المسقبل «crafty show» المكون من مجموعة متميزة من خريجى كليات العلوم فى كافة التخصصات العلمية، وذلك فى جود عشرات الحيوانات الأليفة مثل الضفدع والقطط والكلاب والهامستر والسلحفاة.

واكد الدكتور نبيل حلمي، نجاح ورشة العمل فى الاعوام السابقة في استقطاب اعداد كبيرة من الرواد، وهواة اقتناء الحيوانات الأليفة ، مشيرا إلى أن تلك الورش تعمل على تحفيز المجتمع بالرفق بالحيوان وحماية البيئة الحيوانية، موضحا ان الورشة غدا سوف تتناول توعية أفراد المجتمع بأنواع الحيوانات الأليفة والطيور وأسماك الزينة وكيفية اختيارها والتعامل معها، وسوف تعمل الورشة على تعليم الأطفال كيفية فحص الحيوانات الأليفة للتأكد من سلامتها وكيفية العناية بها