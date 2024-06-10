ينطلق غدا.. 6 معلومات عن مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة

يعقد مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة تحت رعاية وتنظيم مشترك بين الأردن ومصر والأمم المتحدة ويستضيفه الأردن غدا الثلاثاء 11 يونيو الجارى ويشارك فيه قادة دول ورؤساء حكومات ورؤساء منظمات إنسانية وإغاثية دولية.

ونرصد أبرز المعلومات عن المؤتمر:

- المؤتمر يهدف إلى إيجاد خطوات عملية تضمن إيصال المساعدات الإنسانية والطبية الطارئة بشكل فوري ومناسب ومستدام وتسرع وتنظم عملية توفير المساعدات وتحدد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في غزة وتلبية الاحتياجات العملياتية واللوجيستية ومختلف أنواع الدعم اللازم

- تأكيد الالتزام باستجابة جماعية منسقة للتعامل مع الوضع الإنساني الحالي في غزة واستدامة خطوط المساعدات وتهيئة ظروف تفضي إلى الإيصال الآمن لها وحماية المدنيين.

- توفير المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة للأشقاء الفلسطينيين الذين يعانون كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

- سيتضمن المؤتمر ثلاث مجموعات عمل ستركز نقاشاتها على توفير المساعدات الإنسانية لغزة بما يتناسب مع الاحتياجات وتجاوز التحديات التي تواجه إيصال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين وأولويات التعافي المبكر.

- تسلم رئيس دولة فلسطين محمود عباس دعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وملك المملكة الأردنية الهاشمية عبد الله الثانى بن الحسين ومن الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش، لحضور فعاليات مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة فى غزة.

- تتطلع الدول المنظمة إلى مشاركة فعالة من الدول والمنظمات المدعوة بما يضمن تحقيق أهداف هذا المؤتمر وتوفير المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة للأشقاء الفلسطينيين الذين يعانون كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.