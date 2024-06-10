11 فائدة لاستخدام الجلسرين للعناية بالبشرة .. تعرف عليها

الجلسرين واحد من اهم منتجات التجميل الطبيعة التي ظهرت على مر التاريخ فله فوائد لا تعد ولا تحصى للبشرة والجسم وعلى الرغم من انه اصبح كمنتج قديم لا يعتمد عليه السنوات الأخيرة نظرا لظهور الألاف من المنتجات التي اصبح الكثير يلجؤون لها حتى وان كانت غير مفيدة بقدر فوائد الجلسرين واصبح في طي النسيان بالنسبة للملايين بالرغم ايضا من توفره بسهولة في جميع الصيدليات وسعره المناسب جدا للجميع وفائده التي لا تعد ولا تحصى.

فوائد الجلسرين للبشرة:

الترطيب فهو مرطب قوي.

حماية البشرة واصلاحها.

تأخير ظهور التجاعيد.

حفظ رطوبة البشرة ومنع الجفاف.

تعزيز وظيفة حاجز الجلد.

مناسب لجميع انواع البشرة.

تحسين مظهر الجلد.

يغذي البشرة ويجعل مظهرها صحي.

مكوناته طبيعية فلا تظهر له اثار جانبية للبشرة.

لا تظهر بسببه الحبوب وبعض المشاكل الجلدية مثل مرطبات تجميلية اخرى.

مناسب لجميع الاعمار.