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الإثنين 10 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

اليوم.. الجنايات تستكمل محاكمة 35 متهما بالاتجار في العملة

ارشيفية
ارشيفية
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تستكمل اليوم الاثنين، محكمه الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، محاكمة 35 متهما، وذلك على خلفية اتهامهم بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية للإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد .
 وكانت النيابة وجهت للمتهمين تهم قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.

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