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الإثنين 10 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

سنتكوم: أجرينا عملية إنزال جوي للمساعدات الإنسانية إلى شمال غزة

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية
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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أنها أجرت عملية إنزال جوي للمساعدات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة وتقديم الإغاثة للمدنيين المتضررين من الصراع المستمر.


وذكرت القيادة المركزية - في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية - أن عملية الإنزال شملت طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية أسقطت أكثر من 10 أطنان من الوجبات الجاهزة؛ ما يوفر المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة في شمال غزة.


وأضاف البيان "تعد عمليات الإنزال الجوي هذه جزءًا من جهد متواصل، حيث يستمر التخطيط لعمليات تسليم جوي لاحقة".


وكان البنتاجون قد أعلن أواخر الشهر الماضي إن هناك عوامل تؤثر على عمليات إنزال المساعدات جوا منها العمليات الإسرائيلية والظروف الجوية.
 

القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم عملية إنزال جوي للمساعدات الإنسانية غزة