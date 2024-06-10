اليوم.. «اقتصادية الشيوخ» تناقش إصدار سندات محددة العائد لتمويل مشروعات

تعقد لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، اجتماعين لها اليوم الاثنين عقب الجلسة العامة.

وتناقش خلال اجتماعها الأول: الاقتراح برغبة المقدم بشأن إصدار سندات محددة العائد لتمويل مشروعات على مستوى المحافظات.

و تناقش خلال اجتماعها الثاني: الاقتراح برغبة المقدم بشأن قياس الإنفاق العام الموجه للطفل، ومناقشة الاقتراح برغبة المقدم بشأن إصدار كتاب دورى يوضح كيفية التعامل الجمركي مع الركب الطائر"، مناقشة الدراسة المقدمة بعنوان دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية في مصر.

ويستأنف مجلس الشيوخ، جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، لاستكمال نظر الدراسة البرلمانية عن "الشباب والذكاء الاصطناعى.. الفرص والتحديات" في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والبيئة والقوى العاملة، الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأوضحت الدراسة انعكاسات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي على سوق العمل وتوفير فرص العمل لدى الشباب، وأوصت الدارسة بإنشاء جامعة للذكاء الاصطناعي، كما أوصت تهيئة البيئة الداعمة لدخول عصر الذكاء الاصطناعي، وإعداد استراتيجيات دقيقة لجميع جوانب المخاطر الناجمة عن استخدم الذكاء الاصطناعي.