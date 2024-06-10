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الإثنين 10 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

اليوم.. «دينية النواب» تناقش غلق مسجد عبدالرحمن كتخدا الأثري منذ 2008

دينية النواب
دينية النواب
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تعقد لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، اجتماعين لها اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي جمعة لمناقشة 4 طلبات إحاطة.
وتناقش اللجنة خلال اجتماعها الأول 3 طلبات إحاطة مقدمة من النواب محمود أبو هاشم، وعبير الأنصاري، ودعاء سليمان، بشأن غلق مسجد عبدالرحمن كتخدا الأثري (مسجد الغريب) الذي يقع خلف الجامع الأزهر منذ 2008، نظرا لوجود تصدعات تعرضه للانهيار.

كما تناقش خلال اجتماعها الثاني طلب الإحاطة المقدم من النائب أبانوب عزت بشأن التباطؤ الشديد في أعمال ترميم مسجد الخاذندارة الأثري، بحي شبرا، محافظة القاهرة.

لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب 4 طلبات إحاطة غلق مسجد عبدالرحمن كتخدا الأثري