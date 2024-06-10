استشهاد شخصين برصاص الجيش الإسرائيلي في طولكرم وطوباس بالضفة الغربية

أفادت الإذاعة الفلسطينية باستشهاد شابين برصاص الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، في طولكرم وطوباس بالضفة الغربية.

وذكرت الإذاعة أن شاباً استشهد برصاص القوات الإسرائيلية، قرب مخيم طولكرم، بينما استشهد الآخر «بعد كشفه قوة خاصة»، داخل مخيم الفارعة في طوباس، وفقاً لما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي».

من ناحية أخرى، قالت الإذاعة إن شاباً أُصيب برصاص إسرائيلي على حاجز المربعة، جنوب غربي نابلس.

واعتقلت القوات الإسرائيلية، السبت والأحد، 22 فلسطينياً على الأقل من الضفة، بينهم سيدة من جنين، بالإضافة لطفل، وأسرى سابقين.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، في بيان مشترك أوردته «وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)»، إن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة جنين، في حين توزعت البقية على محافظات الخليل، وطولكرم، ورام الله، وقلقيلية، وأريحا.