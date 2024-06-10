الأهلي راحة سلبية اليوم ويستأنف التدريبات غدا استعدادا لفاركو

يحصل لاعبو فريق الكرة بالنادي الأهلي على راحة سلبية اليوم الإثنين، في إطار البرنامج المحدد ضمن التحضير لمواجهة فاركو يوم الجمعة المقبل، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ11 من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويستأنف فريق الأهلي تدريباته الجماعية على ملعب مختار التتش مساء غد الثلاثاء، ويستمر في التدريبات حتى موعد مباراته مع فاركو مساء الثلاثاء المقبل على استاد برج العرب.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته أمس على ملعب التتش، استعدادًا للمواجهات المقبلة في بطولة الدوري الممتاز التي تبدأ بمباراة فاركو يوم الجمعة المقبل.

وألقى مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة نظرية مع اللاعبين داخل ملعب التتش قبل انطلاق المران للحديث عن تحديات المرحلة المقبلة.

وخاض اللاعبون الذين شاركوا في مباراة النجوم أول أمس تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد العضلي، فيما واصل باقي اللاعبين الذين شاركوا في جزء من المباراة الودية تنفيذ بعض الفقرات داخل التتش ضمن البرنامج التدريبي.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على النجوم بهدف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت أول أمس، واطمأن خلالها الجهاز الفني على جاهزية اللاعبين المشاركين في التدريبات اليومية مع الفريق.