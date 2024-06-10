البابا تواضروس الثاني يدشن الكنيسة الجديدة باسم القديس الأنبا إبرام بالفيوم

دشن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يرافقه نيافة الحبر الجليل الأنبا إبرام، مطران الفيوم ورئيس أديرتها، الكنيسة الجديدة الكبرى باسم القديس الأنبا إبرام، أسقف الفيوم والجيزة، بديره بقرية العزب، بمركز الفيوم، صباح اليوم، وهي الكنيسة الكبرى التي تحمل إسم القديس الراحل.

شارك في التدشين، عدد كبير من الأساقفة والمطارنة، وبحضور لفيف من القمامصة والقسوس والشمامسة، والمئات من المصلين، ورشموا الأيقونات، وحجاب الهيكل، والمذابح المقدسة بزيت الميرون المقدس.

وترأس البابا، صلوات قداس عيد القديس الأنبا إبرام، في وجود جسده أمام المذبح بالكنيسة الجديدة، وأقيمت الصلوات في الكنيسة الجديدة، وألقى البابا عظة روحية تحدث فيها عن المحبة، وكيف يحيا الإنسان مع الله.

ووجه الأنبا إبرام، كلمة شكر لقداسة البابا وترحيب بحضوره إلى الفيوم، وتدشين الكنيسة، والتي تعتبر الزيارة الثانية له لمحافظة الفيوم، بعد 10 سنوات، وناشد البابا بأن يكرر الزيارة لشعب الفيوم، كل 10 سنوات.

وقد حضر الاحتفال بعيد ذكرى رحيل القديس الأنبا إبرام، وتدشين أول كنيسة كبرى تحمل إسمه، في ديره بقرية العزب، الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية، ونواب البرلمان، ولفيف من الصحفيين والإعلاميين.