الولايات المتحدة تدعو مجلس الأمن للتصويت على مقترح الهدنة في غزة

دعت الولايات المتحدة الأمريكية مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار أمريكي يدعم مقترح الهدنة في غزة.

وقال المتحدث باسم البعثة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، نيت إيفانز في بيان نقلته قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم /الاثنين/ - إن تنفيذ هذا الاتفاق من شأنه أن يتيح في مرحلته الأولى وقفًا فوريًا لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة بالسكان، وزيادة فورية في المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية، وعودة الفلسطينيين المدنيين إلى شمال غزة، بالإضافة إلى خارطة طريق لإنهاء الأزمة بشكل تام، وخطة إعادة إعمار مدعومة دوليًا".

وأضاف البيان، بحسب ما ذكرت قناة "الحرة"، أن إسرائيل قد قبلت هذا المقترح وأن مجلس الأمن الآن أمامه فرصة للتحدث بصوت واحد ودعوة حماس إلى قبوله أيضًا لأن هذا من شأنه أن يساعد في إنقاذ الأرواح وإنهاء معاناة المدنيين في غزة وكذلك المحتجزين وعائلاتهم"، مطالبا أعضاء المجلس بضرورة عدم ترك هذه الفرصة والتحدث بصوت واحد دعما لهذا المقترح.