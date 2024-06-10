أسعار الذهب اليوم الاثنين 10 يونيو 2024

شهد سعر الذهب استقرارا في مستهل تعاملات اليوم الاثنين 10 يونيو 2024 في محلات وأسواق الصاغة، وسط توقعات بعودة الارتفاعات مرة أخري خلال إجازة عيد الأضحي المبارك.

وتوقع المتعاملون بأسواق الصاغة زيادة الطلب خلال الأيام المقبلة بمناسبة إجازة عيد الأضحى المبارك وعودة المصريين العاملين بالخارج، وبالتالي زيادة مشتريات الذهب، بالإضافة إلى توقعات زيادة التشديد النقدي العالمي على الدولار مما يدعم زيادة أسعار المعدن الأصفر.

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في التعاملات الصباحية اليوم 3100 جنيهًا، دون إضافة قيمة المصنعية.

سعر الذهب عيار 24

كما سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 3542 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 18

فيما سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2657 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 24800 جنيهًا، وذلك دون إضافة مصنعية أو دمغة.

سعر الذهب عالميا

ووصل سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2298 دولارًا للأوقية الواحدة.