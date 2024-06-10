مصادر فلسطينية: شهيدان برصاص الاحتلال في مدينتي طولكرم وطوباس شمالي الضفة الغربية

أفادت قناة "إكسترا لايف" في نبأ عاجل عن مصادر طبية فلسطينية، بسقوط شهيدين برصاص الاحتلال في مدينتي طولكرم وطوباس شمالي الضفة الغربية.

وحسب مصادر فلسطينية فإن قوات الاحتلال نصبت عددا من الكمائن في مدينة طولكرم أطلقت خلالها النار على الشاب عبد الدايم عند مدخل مخيم طولكرم ومنعت مركبة الإسعاف من الوصول إليه وبقي ينزف إلى أن استشهد متأثرا بإصابته.

وفي مخيم الفارعة جنوب طوباس اندلعت اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال أصيب خلالها احد الشبان وأعلن عن استشهاده بعد وقت قصير من وصوله المستشفى التركي بطوباس.

وحسب المصادر الطبية فان الشهيد هو الشاب محمود ابراهيم النبريصي.