سعر الدولار اليوم الاثنين 10 يونيو 2024

استقر سعر الدولار اليوم الاثنين 10يونيو 2024، أمام الجنيه في السوق الرسمية في مصر، قبل بدء إجازة طويلة للقطاع المصرفي بسبب إجازة عيد الأضحى المبارك 2024، والتي ستمتد من الجمعة 14 يونيو وحتى السبت 22 يونيو الجاري.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي نحو 47.57 جنيه للشراء و47.67 جنيه عند البيع، فيما سجل سعر الدولار أمام الجنيه في بنك مصر 47.46 جنيه للشراء و47.17 جنيه عند البيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

بينما بلغ سعر الدولار أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB نحو 47.57 جنيه للشراء و47.67 جنيه عند البيع، وسجل سعر الدولار أمام الجنيه في بنك الإسكندرية مصر نحو 47.57 جنيه للشراء و47.67 جنيه عند البيع،وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه عند البيع.

جاء سعر الدولار أمام الجنيه في بنك الكويت الوطني بنحو 47.5 جنيه للشراء و47.6 جنيه عند البيع، وصل سعر الدولار أمام الجنيه في المصرف العربي الدولي مصر إلى 47.07 جنيه للشراء، و47.17 جنيه عند البيع، وسجل سعر الدولار أمام الجنيه في بنك الاستثمار العربي مصر نحو 47.6 جنيه للشراء، و47.7 جنيه عند البيع.