الثانوية العامة 2024.. بدء توافد الطلاب بأسوان على اللجان لأداء امتحان التربية الدينية والوطنية

بدأ طلاب وطالبات الثانوية العامة بمحافظة أسوان اليوم الاثنين، في أول يوم من أيام ماراثون امتحانات الثانوية العامة الدور الأول التوافد على لجان امتحانات لأداء الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية وذلك وفق نظام التقييم الجديد (البابل شيت) .

ويؤدي 7292 طالب وطالبة امتحانات الثانوية العامة بأسوان موزعين على 27 لجنة بواقع 26 لجنة عامة وواحدة مكفوفين، موزعة كالتالى 8 لجان بإدارة أسوان و3 لجان بإدارة دراو و4 لجان بإدارة كوم أمبو و 4 لجان بإدارة نصر النوبة و8 لجان بإدارة إدفو.

وأكد المهندس محمد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أن المديرية قامت بتوقيع بروتوكولات تعاون مشترك بينها وبين مديريات وهيئات الصحة - الإسعاف- التأمين - الكهرباء - المياه - التموين - الأمن - الحماية المدنية كلًا فى مجاله للمعاونة فى أعمال الثانوية العامة، مشيرًا إلى أن لجان المتابعة التى ضمت القيادات التعليمية، تفقدت اللجان والاستراحات، وتأكدت من جاهزيتها.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، على ضرورة التعامل الجيد مع الطلاب بدءًا من البوابة والتفتيش بالعصا الإلكترونية، مرورًا بالجلوس فى اللجان وتوفير الأجواء الامتحانية الملائمة، وعلى الملاحظين داخل اللجان التعامل بهدوء وبث الطمأنينة فى نفوس الطلاب وتوضيح كيفية التعامل مع ورقتى البابل شيت وكيفية ملء البيانات في الأماكن الصحيحة، وكذلك كيفية التعامل مع نموذج البوكليت وكتاب المفاهيم، والانتهاء بانصراف الطلاب وعدم تجمعهم أمام اللجان عقب انتهاء الامتحان.

رفع درجة الاستعدادات القصوى بكافة المراكز والمدن والمدارس والإدارات التعليمية

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أنه تم رفع درجة الاستعدادات القصوى بكافة المراكز والمدن والمدارس والإدارات التعليمية ، مع رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات والإسعاف والكهرباء لإستقبال ماراثون إمتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2023/2024 ، والتى تبدأ فى 10 يونيو ، وتستمر حتى 20 يوليو المقبل ، مشدداً على ضرورة تضافر كافة الجهود والتواجد الميداني والمتابعة الدورية لانتظام سير الامتحانات وتقديم الدعم اللوجستي والتسهيلات اللازمة ، فضلاً عن توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر .

وأشار المحافظ إلى أنه اطمئن من مدير المديرية على آلية تسلم أوراق الأسئلة والإجابة وتوزيعها على الطلاب، وتجهيز استراحات المراقبين بإجمالى 26 إستراحة للرجال والسيدات ، ودعمها بكافة الوسائل لتوفير مناخ مناسب طوال فترة الإمتحانات ، مكلفاً رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف ومواصلة المرور الميدانى على محيط اللجان والمدارس التى يتم عقد الامتحانات بها للتأكد من رفع كافة الإشغالات ، والتأكيد على سير الأعمال باللجان دون أى عقبات وتوافر كل وسائل الحماية المدنية، مع عدم السماح بوجود أى إشغالات أو باعة جائلين فى المحيط الخارجى للجان.