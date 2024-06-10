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الإثنين 10 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

68 % من السويسريين يؤيدون قانونا لتسريع آليات تطوير الطاقة المتجددة

الشعب السويسري
الشعب السويسري
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أيد 68% من السويسريين عبر استفتاء قانونا يرمي إلى تسريع آليات تطوير الطاقة المتجددة، في حين تسعى البلاد إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2050.

وقال التحالف من أجل توفير كهرباء آمنة وبأسعار معقولة والذي يضم مؤيدي القانون "لقد اتخذ الشعب السويسري قرارا مهما بشأن إمدادات الكهرباء.. حسبما أفادت قناة "فرانس 24" مساء الأحد.

بدورها أكدت منظمة جرينبيس أنه مع هذا الانتصار أصبحت الطاقة النووية بالية، وحثت مجموعة الطاقة السويسرية "أكسبو" على تحديد مهلة للوقف السريع والنهائي لتشغيل مفاعل بيزناو للطاقة النووية.

السويسريين قانون آليات تطوير الطاقة المتجددة