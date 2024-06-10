اليوم.. بدء عروض المهرجان المتجول للموسيقى المتوسطية وموسيقى البلدان الناطقة بالبرتغالية في تونس

تحتضن تونس الدورة 32 للمهرجان المتجول للموسيقى المتوسطية وموسيقى البلدان الناطقة بالبرتغالية مجددا هذا العام - بعد غيابه من عام 2013 - 10 يونيو الجاري بالتعاون بين سفارة البرتغال بتونس، والمعهد الثقافي البرتغالي، وبلدية تستور، وساحة لاغورا، وستستضيف مدينة تستور التابعة لولاية باجة، المرسى التابع للضاحية الشمالية للعاصمة جزء من فعالياته.

وستقام ثلاثة عروض على إيقاعات موسيقى (الفادو) - الموسيقى الشعبية البرتغالية التي تم تسجيلها على القائمة التمهيدية للتراث غير المادي للإنسانية- أولها اليوم الاثنين وسط المدينة (في البطحاء)، فيما تقام سهرتا 11 و12 يونيو بساحة لاغورا بالمرسى، ويحيي هذه الحفلات الموسيقية المغنية « سورايا برانكو » رفقة عازفي الجيتار « روي بوتشو » و»جوو دومينغو ».

يذكر أن هذا المهرجان تم تأسيسه عام 1993 كمشروع ثقافي مدعوما من 30 مدينة في عدة دول متوسطية ومن العالم الناطق بالبرتغالية، هي البرازيل، والرأس الأخضر، وكرواتيا، ولوكسمبورج، وفرنسا، وإيطاليا،وسلوفينيا،والبرتغال، وتونس، والمغرب،وإسبانيا، وتركيا.

ويولي المهرجان أهمية كبرى للموسيقى الشعبية لهذه الدول والموسيقى التقليدية والعرقية (موسيقى الشعوب)، والمعاصرة والفن التشكيلي، ويهدف إلى تعزيز الحوار بين الثقافات وتشجيع تبادل التجارب الإبداعية والزيارات بين الفنانين من مختلف هذه الدول، وتشجيع مختلف أشكال المنتجات الثقافية المتفردة من خلال تنظيم حفلات موسيقية، ومعارض تشكيلية، وورش فنية وموسيقية، وعقد لقاءات وندوات وغيرها، وتحظى هذه الفعاليات بدعم الاتحاد الأوروبي وبرعاية عديد الشخصيات الحائزة على جائزة نوبل.