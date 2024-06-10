"بينهم أطفال ".. ننشر أسماء مصابي حادث انفجار أنبوبة بوتاجاز بالمنيا

أصيب 14 شخص جراء انفجار أنبوبة بوتاجاز بقرية الجندية التابعة إداريا لمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، وتنشر البوابة نيوز أسماء مصابي حادث الانفجار وضمت قائمة المصابين كل من: عمرو عبد العظيم محمود، 14 سنة، مريم عبد العظيم محمود، 5 سنوات، ريماس عبد الله ربيع، سنة واحدة، عمرو محمود المصري، 30 سنة، يوسف عمرو محمود، 10 سنوات، شهد عبد العزيز، سنة واحدة، وفاء محمود احمد، 25 سنة، وداد إبراهيم علي، 40 سنة.

كما أصيبت: فاطمة محمد احمد، 50 سنة، ايمان محمد احمد، 30 سنة، محمود احمد محمد، 65 سنة، لميس عمرو محمود، 7 سنوات، جنى عبد الله حسين، عامان، سحر عبد العظيم محمد، 53 سنة، جميعهم مصابون بحروق متفرقة بالوجه والسائقين، ومقيمون بقرية الجندية، مركز بني مزار وتم نقل المصابين إلي قسم الحروق في مستشفى الشيخ فضل ببني مزار.

وكانت الأجهزة الأمنية بالمنيا قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يتضمن اندلاع حريق داخل منزل في بقرية الجندية التابعة إداريا لمركز بني مزار شمال محافظة المنيا إثر انفجار أنبوبة بوتجاز، ووقوع عدد من المصابين.

انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية على الفور إلى موقع البلاغ، وتم السيطرة على الحريق، وإخماده، وبالفحص تبين إصابة 14 شخص بينهم أطفال، بحروق متفرقة بالوجه والساقين وذلك إثر انفجار أنبوبة بوتاجاز وتم نقل المصابين إلى مستشفى الشيخ فضل لتلقي العلاج اللازم وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.