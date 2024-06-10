الكويت وقطر تبحثان القضايا الإقليمية والدولية والحرب على غزة

بحث وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا مع رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني القضايا الإقليمية والدولية.

جاء ذلك على هامش اجتماع المجلس الوزاري الـ160 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون والجمهورية اليمنية، والاجتماع الوزاري المشترك السادس للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون والجمهورية التركية، بالعاصمة القطرية الدوحة.

وذكرت وزارة الخارجية الكويتية في بيان أمس الأحد أنه تم التطرق إلى العلاقات المتينة التي تربط البلدين، كما تمت مناقشة مستجدات الحرب على غزة والقضية الفلسطينية.