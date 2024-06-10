قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم وادي الفارعة جنوب طوباس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، منطقة الفارعة جنوب طوباس، مصحوبة بعدد من الدوريات العسكرية وجرافة تابعة لجيش الاحتلال.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن الاقتحام تم من جهة حاجز الحمرا العسكري، حيث تمركزت القوات في وادي الفارعة وعلى الطريق المؤدي إلى مخيم الفارعة، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات مع السكان المحليين.

ومساء أمس الأحد، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة أطفال من بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن الأطفال المعتقلين هم آدم غيث، رشيد النتشة، وعمر علون، وقد تم اعتقالهم بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها.

في سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الطفل أحمد الكركي (14 عامًا) من منطقة قيزون بمدينة الخليل.

وذكرت مصادر محلية أن القوات اقتحمت المنطقة واعتقلت الطفل بعد مداهمة منزله.

وتأتي هذه الاعتقالات ضمن سلسلة من الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال ضد الأطفال الفلسطينيين في مختلف المناطق.