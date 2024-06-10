عمرو الفقي: المؤسسات العالمية نقلت عن القاهرة الإخبارية تغطيتها للأحداث الجارية في غزة

قال عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن المتحدة جزء من الاسرة الصحفية موضحا أننا لدينا في الشركة المتحدة 7 مطبوعات صحفية و5 آلاف إعلامي منهم 3 آلاف في الصحافة الإلكترونية والورقية.

وأكمل الفقي خلال لقائه ببرنامج في "المساء مع قصواء"، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي، أننا الفترة الماضية سعينا بشكل كبير لتطوير المنظومة والصحافة الالكترونية، والمهنة بشكل عام، ونفتخر اننا جزء من المنظومة الصحفية، وان اغلب المنتسبين إلينا بالمتحدة نقابيين.

وأوضح أن جميع المؤسسات العالمية نقلت عن القاهرة الإخبارية، تغطيتها للأحداث الجارية في غزة، وما يحدث في غزة لا يصدقه عقل، والصمت العالمي عن هذه الانتهاكات اصبح مريب

وتابع إن الاحتلال تعامل بمنتهى القسوة مع الصحفيين، ومنذ بداية حرب غزة، كان هناك حجب الأصوات الداعمة للقضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن إسرائيل خسرت شعبيا في الدول الغربية، وما خسرته إسرائيل خلال الشهور الثمانية الماضية لما تخسره على مدار 50 عام.