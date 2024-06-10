8000 مستفيدة من حملة "حقك تنظمي" في دمياط

اختتمت فعاليات حملة "حقك تنظمي" بمحافظة دمياط تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان،الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة،و الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وذلك تطبيقا لتوجهات وزارة الصحة في دعم الأسرة وتقديم أوجه الرعاية الصحية اللازمة لها وتوفير خدمات تنظيم الاسرة بالمناطق التي لا تتوفر بها عيادات ثابتة لتنظيم الاسرة.

أوضح الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط أن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة "حقك تنظمي" والتي استمرت على مدار عشرة أيام خلال الأسبوعين الماضيين على مرحلتين لتشمل جميع الإدارات الصحية بمحافظة دمياط، قدمت خدمات تنظيم الأسرة ٨٠٨٥ من محافظه دمياط من خلال عيادات تنظيم الأسرة بالوحدات الثابتة إلى جانب العيادات المتنقلة بالإضافة وعمل ندوات توعوية بأهمية استخدام وسائل تنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات.

يأتي ذلك انطلاقا من اهتمام القيادة السياسية بالقضية السكانية وتطبيقًا لتوصيات المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية 2023 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للنهوض بجودة الخدمات الصحية بهدف إتاحة خدمات الصحة الإنجابية لجميع السيدات والعمل علي رفع معدلات الاستخدام لوسائل تنظيم الأسرة المختلفة.

أضاف وكيل وزارة الصحة أن الحملة استهدفت تقديم خدمات تنظيم الأسرة المختلفة للمنتفعات مثل متابعة الحمل، والفحص بالسونار، والكشف الطبي في تخصصات النساء والتوليد وصرف وسائل تنظيم الأسرة بالمجان كالحبوب، الحقن، اللولب النحاسي، اللولب الهرموني وكبسولات تحت الجلد

كمًا صرحت الدكتورة تسنيم مايلو، مدير إدارة تنظيم الأسرة بدمياط، أن الحملة لاقت إقبال كثيف من السيدات خلال المرحلتين، حيث تم خلالها.

حصول ٦٣٨٧ منتفعة على وسيلة تنظيم الأسرة، و١٦٥٧ كشف نسا ومتابعة حمل وسونار ومتابعة وسيلة، وتقديم المشورة والتوعية، مشيرة إلى أن الحملة تقام بالتعاون مع العديد من الجهات داخل محافظة دمياط.