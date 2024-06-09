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الأحد 09 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
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فضائيات

خبير: الخلايا النائمة عبارة عن طابور خامس

الدكتور أحمد فؤاد
الدكتور أحمد فؤاد أنور
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قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، المتخصص في الشؤون الأمنية والسياسية، إن الخلايا النائمة لا تعمل بالتوازي؛ أي أن الجميع لا يعلم بقية أعضاء الخلية، وربما لا يعرفون الهدف الأساسي من زرع هذه الخلية.

وأضاف "أنور"، خلال لقائه ببرنامج "الضفة الأخرى"، الذي تقدمه الإعلامية داليا عبد الرحيم، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"،أن هناك محاولات لصد هذه الخلايا التي هي عبارة عن طابور خامس تخدم مصالح العدو، وتضعف من المجتمع وحصانته من الداخل. 

ولفت إلى أن ردع هذه الخلاية يكون من خلال التوعية والتصدي للشائعات، وتفنيد ما تزعمه هذه الخلايا من أكاذيب.

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