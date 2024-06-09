خبير: الخلايا النائمة سلاح رخيص الثمن يُستخدم لإنهاك المجتمعات

قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، المتخصص في الشؤون الأمنية والسياسية، إن الخلايا النائمة هي سلاح رخيص الثمن يُستخدم بهدف إضعاف وإنهاك المجتمعات.

وأضاف "أنور"، خلال لقائه ببرنامج "الضفة الأخرى"، الذي تقدمه الإعلامية داليا عبد الرحيم، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الخلايا النائمة تدعي أنها محايدة وتندمج وسط الآخرين، وتزعم أن لديها أهتمامات مثل الفن والرياضة، وتحشد حولها بعض المتابعين.

ولفت إلى أن هذه الخلايا تحاول على مواقع التواصل الاجتماعي والجامعات أن تؤثر سلبًا على المجتمع من خلال بث الشائعات للتشكيك في المؤسسات ومتخذ القرار.