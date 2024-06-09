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الأحد 09 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

داليا عبدالرحيم تكشف عن أبرز استخدامات الخلايا النائمة تاريخيًا

الإعلامية داليا عبدالرحيم
الإعلامية داليا عبدالرحيم
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عرضت الإعلامية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير جريدة “البوابة”، ومساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي، إنفوجرافًا حول أبرز استخدامات الخلايا النائمة تاريخيًا.

وقالت “عبد الرحيم”، خلال تقديمها برنامج “الضفة الأخرى”، المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”: أحب أشير لتكتيك إضافي أصبح معتمدًا عليه في السلوك الإرهابي سواء في الخلايا النائمة أو الذئاب المنفردة أو الانتحاريين وهو أن للنساء دور مهم ومشاركة ملحوظة في مراحل التجهيز والتخطيط والدعم المباشر واللوجيستي وحتى تنفيذ العمليات والهجمات وما أكثر الهجمات الإرهابية التي نُسبت لداعش أو أعلن مسؤليته عنها والتي نفذتها نساء.

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