رئيس منظمة مكافحة المنشطات: إيقاف رمضان صبحي "إجباري" لحين إتمام التحقيقات

أكد الدكتور حازم خميس، رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، إنه لا يمكن لأي لاعب أو رياضي صدر ضده قرار بالإيقاف عن اللعب أن يشارك في حدث رياضي، موضحًا أنه لذلك إيقاف رمضان صبحي "إجباري" لحين إتمام التحقيقات.

وأضاف "خميس"، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي ام سي"، المُذاع عبر شاشة "دي ام سي"، : "بعد إصدار هذا القرار ضده تساءل: "مين يقدر يلعبه؟! هايلعب إزاي"، مؤكدًا أنه بمجرد أن تصدر العقوبة يتم عرضها على الاتحاد الوطني والاتحاد الدولي، مشددًا على أن مصانع عبوات حفظ العينات الخاصة باللاعبين في سويسرا وغير مصرح بفتحها إلا لدى معامل المنظمة.

وأشار الدكتور حازم خميس، إلى أن اللاعب رمضان صبحي خضع لجلسة استماع، والتي يحق لها الإقرار بعقوبة الإيقاف أو العفو، وهناك أيضاً شيء اسمه "وقف اختياري" وهنا يمكن للرياضي اختيار استمراره في اللعب لحين إصدار الحكم النهائي، مؤكدا أن وقف رمضان صبحي اجباري لحين اتمام التحقيقات