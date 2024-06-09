بالصور.. الأهلي يفوز على الاتحاد السكندري في المباراة الثانية من نهائي دوري سوبر السلة

فاز الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة أوجستي بوش، على نظيره الاتحاد السكندري الذي يقوده فنيا أحمد عمر، بنتيجة 83-79 في الجولة الثانية من سلسلة نهائي دوري السوبر للموسم الحالي 2023/2024.

الاتحاد السكندري يفوز على الأهلي في أولى مواجهات نهائي دوري السوبر

وحقق الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري فوزا مستحقا على الأهلي الذي يقوده فنيا أوجستي بوش بنتيجة (71-69)، في أولى مواجهات نهائي دوري السوبر للموسم الحالي 2023/2024.

وتقام المباريات بنظام best of 5، حيث يلتقى الفريقان في 5 مباريات، والفريق الفائز في 3 مباريات بكون المتوج باللقب.

مواجهات قوية في نهائي دوري السوبر

وتقام مباريات نهائي دوري السوبر في المواعيد التالية:

المباراة الأولى - 7 يونيو - 8 مساء | صالة 1 ستاد القاهرة - انتهت بفوز الاتحاد السكندري

المباراة الثانية - 9 يونيو - 8 مساء | صالة 1 ستاد القاهرة

المباراة الثالثة - 11 يونيو - 8 مساء | صالة 1 ستاد القاهرة

المباراة الرابعة - 13 يونيو - 9 مساء | صالة 1 ستاد القاهرة

المباراة الخامسة - 14 يونيو - 9 مساء | صالة 1 ستاد القاهرة

وأعلن مسئولو اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة عن طاقم التحكيم المقرر إدارته لمباريات نهائي دوري السوبر لكرة السلة رجال التي تجمع الأهلى مع الاتحاد السكندري في الفترة من 7 إلى 13 يونيو الجاري.

ويتكون الطاقم التحكيمي من اللاتيفي مارتنز كولوفيزك، ويعاونه مواطنه جاتس سالين، والبورتريكى روبرتو فاسكوز.