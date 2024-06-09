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الأحد 09 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بعد ساعة ونصف.. نوران جوهر تحصد ثانى ألقابها ببطولة بريطانيا للإسكواش

نوران جوهر
نوران جوهر
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نجحت المصرية نوران جوهر لاعب نادى بالم هيلز والمصنفة الثالثة عاليماً، فى التتويج ببطولة بريطانيا المفتوحة للأسكواش 2024، إحدى البطولات البلاتينية، لثانى مرة فى تاريخها، بعد الفوز على نور الشربينى بنتيجة 3-2.
ولثانى مرة تقتنص نوران جوهر المصنفة الثالثة عالمياً، لقب تلك البطولة، وذلك على حساب نور الشربينى لاعب نادى سبورتنج والمصنفه الأولى عالمياً، لتواصل جوهر تقديم مسيرة وأداء قوي بكبرى البطولات المحلية والدولية.
وجاءت نتيجة الأشواط التى استمرت 91 دقيقة، كالتالى:
11-6 ، 17-15 ، 3-11 ، 7-11 ، 11-4 .
وتُعد بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، إحدى البطولات البلاتينية في لعبة الإسكواش، وتقام البطولة خلال الفترة من 2 حتى 9 يونيو الجاري، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 194500 ألف دولار.
 

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