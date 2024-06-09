مايا مرسي ورانيا المشاط يكرمان أسرة فيلم "رفعت عيني للسما"

كرمت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي أسرة فيلم "رفعت عيني للسما" بعد حصوله على جائزة العين الذهبية لأفضل فيلم تسجيلى فى مهرجان كان السينمائى الدولى فى دورته الحالية رقم 77 ، جاء ذلك فى ختام فعاليات إطلاق برنامج "تمكين" المرأة ، الذى أطلقه المجلس ووزارة التعاون الدولى بالتعاون مع الاتحاد الاوروبى وحكومتى ايطاليا واسبانيا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف".

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها وفخرها بالنجاح الكبير الذي حققه الفيلم وحصوله على الجائزة ليكون بذلك أول فيلم مصرى يفوز بالجائزة منذ تأسيسها، مشيدة بفكرة العمل الذي يتناول قصة مجموعة من الفتيات يعملنا علي إحياء الفلكور الشعبى الصعيدي فى قريتهم بمحافظة المنيا من خلال مسرح الشارع ودورهم في تسليط الضوء على العديد من القضايا الهامة مثل الزواج المبكر والعنف الأسرى وتعليم الفتيات وغيرها من القضايا الهامة .

وتضمن التكريم تقديم شهادات تكريم لمخرجي الفيلم ندى رياض وأيمن الأمير، وأبطال فريق مسرح بانوراما برشا بالصعيد "ماجدة مسعود وهايدي سامح ومونيكا يوسف ومارينا سمير ومريم نصار وليديا هارون ويوستينا سمير مؤسسة الفريق"، تقديراً لجهودهم وفخرا بعملهم الفني "رفعت عيني للسما".