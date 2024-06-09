المنيا تستعد لعيد الأضحى.. بيع اللحوم بأسعار مخفضة وحملات على المجازر والأسواق

استعدت محافظة المنيا لإستقبال عيد الأضحى المبارك وازدحمت أسواق بيع الماشية العجول في محافظة المنيا، حيث بدأ أهالي المنيا في التوجة إلى أسواق المحافظة لشراء أضاحي عيد الأضحى المبارك، وتتفاوت أسعار الأضاحي هذا العام بالتزامن مع ارتفاع أسعار اللحوم في مصر عامة والمنيا خاصة.

واعلن اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا عن رفع درجة الاستعداد القصوى تزامناً مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، بمختلف القطاعات والمرافق العامة، موجهاً بإلغاء كافة الإجازات والراحات لرؤساء الوحدات المحلية والقروية ومديريات الخدمات والإدارات التابعة لها خلال فترة العيد ، وتفعيل غرف العمليات الفرعية على مدار 24 ساعة ،وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وذلك للإبلاغ الفوري عن أي أحداث قد تقع خلال فترة الإجازة ، للمتابعة والرقابة المستمرة على سير العمل وتوفير كافة الخدمات للمواطنين.

وأوضح المحافظ، أنه سيتم السماح بإقامة صلاة العيد في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة، بالإضافة إلى فتح الساحات أمام المصلين وتوفير الأئمة لأداء صلاة العيد وفق التعليمات الواردة من وزارة الأوقاف.

ووجه المحافظ مدير مديرية التموين بتكثيف جهودها، استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال التأكد من توافر جميع السلع والمستلزمات الأساسية، بكافة المنافذ وبأسعار مخفضة لتلبية احتياجات المواطنين، مشددا على تكثيف الإجراءات الخاصة بجهود الرقابة على الأسواق طوال فترة العيد بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وكلف المحافظ الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، بمتابعة جميع المنشآت الصحية والمرور عليها وتقديم الخدمات العلاجية والرعاية الصحية بمستوى عال من الجودة على مدار 24 ساعة خلال فترة الأعياد، مع مراعاة الانضباط والتواجد الفعلي لطاقم الأطباء والتمريض والعاملين مع تجهيز أقسام الاستقبال بالمستشفيات العامة والمركزية وتوفير جميع الأدوية الخاصة بالطوارئ.

ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بجميع المراكز، بالتوسع فى شوادر ومنافذ عرض وبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة للمواطنين بالتعاون مع مديريتي الصحة ومديرية الطب البيطري إلى جانب متابعة مواقف سيارات الأجرة بالتنسيق مع العميد وليد العاطون مدير إدارة المرور بالمنيا والمواقف للتأكد من عدم زيادة تعريفة المواصلات ،وتنظيم الحملات الخاصة بمنظومة النظافة العامة ، بالإضافة لرفع الاشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق، مع إجراء أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة، والمرور على المعديات والمراسي بالتنسيق مع الحماية المدنية والمسطحات المائية للتأكد من سلامتها وجاهزيتها لاستقبال المواطنين خلال إجازة العيد.

وشملت خطة المحافظة تكليف مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المجازر ومحلات بيع اللحوم للوقوف على مدى الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية والتأكد من نظافة الأدوات وأعمال الصيانة الدورية للمجازر، وذلك في إطار تحقيق الانضباط وإحكام الرقابة على أسواق بيع وتداول اللحوم لضمان مدى صلاحيتها للاستهلاك.

وناشد المحافظ، المواطنين بضرورة الالتزام بالمعايير البيئية والصحية، بعدم ذبح الأضاحي بالشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية ومعاونة الأجهزة التنفيذية، حيث تم تخصيص 38 مجزرا حكومياً بجميع المراكز، لاستقبال أضاحي المواطنين ويتم ذبحها وتقديم الخدمات بالمجان طوال فترة العيد.