40 حالة وفاة.. مطالبة برلمانية باستثناء أسوان من تخفيف الأحمال

قالت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنه تم سقوط ضحايا نتيجة ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوقة بمحافظة أسوان، والتي سجلت أعلى درجات حرارة على مستوى العالم خلال الموجة الحارة الحالية، قاربت الـ50 درجة مئوية.

وأضافت عبد النبي خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي، أن حالات الوفاة بلغت ما يقرب من 40 حالة وفاة على مدار 4 ايام، وهذا ناجم بسبب ارتفاع درجات الحرارة، الامر الذي يتسبب في اصابة البعض بضربات شمس، وإجهاد حراري، وايضا الغرق نتيجة الهروب من الحرارة المرتفعة.

انتشار العقارب

واعلنت أنها تقدمت ، ببيان عاجل لاستثناء أسوان من تخفيف الأحمال، مؤكدة أن انقطاع الكهرباء ضمن خطة الحكومة في تخفيف الأحمال يؤثر على المواطن في أسوان، في كل مناحي الحياة من كهرباء ومياه، ويهدد حياتهم بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، علاوة على أن ارتفاع درجة الحرارة أيضًا يسهم في زيادة انتشار الزواحف الضارة، حيث يساعد انقطاع التيار الكهربائي على سقوط ضحايا من المواطنين نتيجة لدغ العقارب.



وطالبت النائبة الحكومةَ بإصدار قرار عاجل وسريع بوقف خطة تخفيف الأحمال في محافظة أسوان، لسقوط ضحايا نتيجة ضربة شمس، ما يؤكد ما يعانيه مواطنو المحافظة من التأثر الشديد بهذه الموجة الحارة، ويجب أن تتحرك الحكومة بشكل سريع لإنقاذ الأرواح، أو تتحمل تبعات سقوط ضحايا آخرين.